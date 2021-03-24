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  3. ABD ile Türkiye arasında kritik görüşme: Bakan Çavuoğlu ve Blinken biraraya geldi!

ABD ile Türkiye arasında kritik görüşme: Bakan Çavuoğlu ve Blinken biraraya geldi!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile Brüksel'deki NATO karargahında bir araya geldi. Blinken'in göreve gelmesinin ardından ilk kez yüz yüze gelen mevkidaşların daha önce telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve bölgesel meseleler ve ikili ilişkileri ele almıştı.

ABD ile Türkiye arasında kritik görüşme: Bakan Çavuoğlu ve Blinken biraraya geldi!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile Brüksel'deki NATO karargahında bir araya geldi.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan iki bakan, Blinken'ın göreve gelmesinin ardından ilk kez yüz yüze görüşme yapıyor. 

Çavuşoğlu ile Blinken daha önce 15 Şubat'ta telefon görüşmesi yapmış ve ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel meseleler, terör örgütleri FETÖ ve PKK/PYD, terörizmle mücadele, S-400, Suriye ve Doğu Akdeniz konularında değerlendirmelerde bulunmuşlardı.

 

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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