ABD - İnşaat harcamaları Aralık ayında, yüzde 0.6 düştü
Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Birleşik Krallık
- İnşaat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Şubat ayında, Ocak ayındaki 50.6 puandan, 49.5 puana geriledi.
Euro Bölgesi
- Üretici fiyat endeksi Şubat ayında aylık yüzde 0.4 ve yılık yüzde 3.0 arttı. Endeks Ocak ayınca yüzde 0.8 düşmüş, yıllık yüzde 3.0 yükselmişti.
ABD
- İnşaat harcamaları Aralık ayında, Kasım ayındaki yüzde 0.8'lik artış sonrasında, yüzde 0.6 düştü.
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