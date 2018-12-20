ABD, Irak’ın doğalgaz ithalatı muafiyetini 90 gün daha uzattı
ABD, İran'a uyguladığı yaptırımlar kapsamında Irak'a tanıdığı doğalgaz ithalatı muafiyetini 90 gün daha uzattı.
ABD, İran'a uyguladığı yaptırımlar kapsamında Irak'a tanıdığı doğalgaz ithalatı muafiyetini 90 gün daha uzattı.
Iraklı yetkililer, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), İran'a uyguladığı yaptırımlar kapsamında Irak'a tanıdığı 45 günlük doğalgaz ithalatı muafiyetini 90 gün daha uzattığını bildirdi.
İran, biriken borçları sebebiyle Temmuz ayında Irak'a doğalgaz akışını durdurmuştu. Söz konusu olay, elektrik üretimi için İran'ın doğalgazına ihtiyaç duyan Irak'ın Basra kentinde gösterilerin başlamasına neden olmuştu.
Kaynak: İHA
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