ABD: "İran balistik füze denemesi yaptı"

ABD, İran'ın orta menzilli balistik füze denemesi yaptığını iddia etti.

Amerikan medyası, ABD Savunma Bakanlığından bir kaynağa dayandırdığı haberinde, İran'ın dün ülkenin güneyinde orta menzilli balistik füze denemesi yaptığını öne sürdü. ABD Savunma Bakanlığından üst düzey bir yetkiliye dayandırılan haberde, İran'ın bin kilometrelik balistik füze denemesi gerçekleştirdiği ve "Şahap 3" adlı füzenin 965 kilometre uzaklığı katederek başkent Tahran yakınlarındaki bir çöle düştüğü belirtildi.

İran'ın orta menzilli balistik füze denemesi gerçekleştirdiği yönündeki iddiaya ilişkin Beyaz Saray'dan gelen açıklamada, füze denemesinden ABD'nin haberdar olduğu belirtilerek, "Bölgede bulunan ABD üsleri ve petrol tankerleri için herhangi bir tehdit oluşmadı" ifadelerine yer verildi.

İran'dan söz konusu iddiaya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

ABD ve Avrupa, İran'ın balistik füze denemelerinin Birleşmiş Milletlerin 2015 yılında kabul edilen 2231 sayılı kararını ihlal ettiğini savunuyor. İran ise söz konusu kararın nükleer başlıklı füzeler için alındığına işaret ederek söz konusu balistik füze denemelerinin savunma amaçlı olduğunu kaydetti.

Kaynak: İHA