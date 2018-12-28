ABD - İşsizlik başvuruları bu hafta, bir önceki haftaya göre 1.000 kişi azaldı
Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
- İnşaat siparişleri Kasım'da yüzde 0.4 düşüş beklentisinin üzerinde, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.6 düştü.
- Yıllık inşaat başlangıçları, Ekim ayındaki 950 bin düzeyinden Kasım'da 957 bine yükseldi.
ABD
- İşsizlik başvuruları bu hafta, bir önceki haftaya göre 1.000 kişi azalarak 216 bin kişiye geriledi.
- Tüketici güven endeksi 128.1 puan beklentisinden Aralık'ta 133.7 puana geriledi.
- Yeni konut fiyatları endeksi Ekim'de yüzde 0.2 olan beklentinin üzerinde, yüzde 0.3 arttı.
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.