ABD İstanbul Başkansolosu’ndan Rektör Prof. Dr. Sedat Murat’a ziyaret

Amerika Birleşik Devletleri İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ve beraberindeki heyet, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süha Özden ve Prof. Dr. Bünyamin Bacak da hazır bulundu.

Kaynak: İHA