ABD istihbarah raporuna göre Cemal Kaşıkçı'nın ölümüne Muhammed bin Selman onay verdi

ABD istihbaratının bugün açıklanması beklenen raporunda, Washington gazetesi köşe yazarı Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın (MBS) onay verdiği duyuruldu.

Bloomberg'in haberi, söz konusu raporun bulgularının Veliaht Prens bin Selman'ı gösterdiği bilen, fakat kimliği açıklanmayan bir yetkiliye dayanıyor

Söz konusu habere göre Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ile Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI) tarafından hazırlanan raporda, 2018 yılında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda Kaşıkçı'nın öldürülmesine Veliaht Prens bin Selman'ın onay verdiği sonucuna varılıyor.

Haberin devamında Veliaht Prens'in, Kaşıkçı cinayetindeki rolünün, raporun detaylarında ortaya çıkacağı belirtiliyor. Aynı zamanda kamuoyuna 2018'den bu yana bildirilmeyen raporun ABD-Suudi Arabistan ilişkilerine etkisi olabileceği duyuruluyor.

DNI'nın, Amerika medyasına göre, söz konusu raporun bugün açıklanması beklenmekte.

Aynı zamanda ABD medyasında, MBS'nin cinayete onay vermesine artı olarak muhtemelen cinayet emrini veren kişi olduğuna ilişkin bulguların da açıklanacağı belirtildi.