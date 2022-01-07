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  3. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi duyurdu! 6,6 şiddetinde depremle sarsıldılar

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi duyurdu! 6,6 şiddetinde depremle sarsıldılar

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde 6,6 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi duyurdu! 6,6 şiddetinde depremle sarsıldılar 115

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.