ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu duyurdu! Yer yerinden oynadı: Fiji'de 6,1 büyüklüğünde deprem

Çok sayıda fay hareketliliğinin olduğu Pasifik okyanusunda meydana gelen depremler sürüyor. Bu kapsamda ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumunun (USGS) paylaştığı verilere göre, Fiji Adaları'nın güney açıklarındaki yerin 581,8 kilometre derinliğinde 6,1 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

AFAD SON DEPREMLER 7 MART 2022 PAZARTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 7 Mart 2022 Pazartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:

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SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 7 MART 2022 PAZARTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.