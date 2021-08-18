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ABD kan donduran olayı doğruladı: Askeri kargo uçağında insan eti parçaları bulundu!

ABD Hava Kuvvetleri, Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye için havalanan askeri kargo uçağının iniş takımlarında insan vücudu parçalarına rastlanıldığı iddialarını doğruladı.

ABD kan donduran olayı doğruladı: Askeri kargo uçağında insan eti parçaları bulundu!

ABD Hava Kuvvetleri yetkililerinden gelen bilgiye göre, Kabil'den kaçmak isteyen Afganların kalkış için havalanmaya hazırlanan askeri kargo uçağı C-17'nin kanatlarına asıldıkları, ve o esnada gerçekleşen kaosun sivil kayıplara yol açtığı, bununla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

ABD kan donduran olayı doğruladı: Askeri kargo uçağında insan eti parçaları bulundu!

İNSAN ETİ PARÇALARINA RASTLANILDIĞI ONAYLANDI!

Ölü sayısı hakkında bilgi vermeyen ABD yetkilileri, askeri kargo uçağının iniş takımlarında insan eti parçalarına rastlanıldığını doğruladı.

Taliban'ın Afganistan kontrolünü ele alması sonrası, Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanına gelen ve ülkeden ayrılmak isteyen Afganların pistte ilerleyen Amerikan askeri kargo uçağına tırmanmaya çalıştığı görüntüler hem basında hem de sosyal medyada büyük tepkiye neden olmuştu.

ABD kan donduran olayı doğruladı: Askeri kargo uçağında insan eti parçaları bulundu!

NE OLMUŞTU?

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de barış anlaşmasına varılmıştı. Bu çerçevede 2021 yılı içerisinde uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasına yönelik gerçekleştirilirken, Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine karşı eylemlerine dair bir hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakerelerini sürdüren Taliban, aralıklı zamanlar içerisinde, haziran ayından bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerini ele geçirdi.

ABD kan donduran olayı doğruladı: Askeri kargo uçağında insan eti parçaları bulundu!

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