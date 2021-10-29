ABD Kongresi üyeleri, Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Amerika Birleşik Devletleri-Türkiye İlişkileri ve Türk Amerikanlar Grubu üyesi Kongre üyelerinden yazılı açılı açıklama yapıldı.

Grubun eş başkanları Tennessee Vekili Steve Cohen, Ohio Vekili Steve Chabot, Virginia Vekili Gerry Connoly ve Güney Carolina Vekili Joe Wilson, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü için yaptıkları açıklamada 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulduğunu anımsatarak "Türk halkını ve Türk Amerikalıların Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz." ifadesine yer verdi.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türklerin sanat, bilim, akademi ve iş dünyasında birçok katkısı olduğu vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesişiminde yer alan stratejik konumda Müslüman çoğunluklu bir NATO üyesi olarak kritik bir müttefiktir. Türkiye, Transatlantik güvenlikte ve terörle mücadelede kilit role sahiptir."

Açıklamada, Türkiye'nin dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğu da anımsatıldı.