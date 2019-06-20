ABD Maslahatgüzarı Honevier: Bir şekilde sorunların üstesinden geleceğimize eminim

AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) Maslahatgüzarı Jeffrey Honevier, "Geçen yıl kesinlikle zorluklarla dolu olsa da, bizim ilişkimiz bir ortaklık, ortak hedefler ve bolca başarıdır. Şu andaki sorunlar ne olursa olsun, bir şekilde birlikte üstesinden geleceğimize eminim" dedi.

ABD'nin Adana Konsolosluğu, bağımsızlığının 243'üncü yılı dolayısıyla kentteki bir otelde resepsiyon verdi. "Bağımsızlık Günü" resepsiyonuna ABD Adana Konsolosu Alejandro Baez, ABD Maslahatgüzarı Jeffrey Honevier, kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, kentte yaşayan ABD vatandaşları ve İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nda görevli ABD'li askerler katıldı. Resepsiyon, iki ülkenin milli marşlarının okunması ve bayrak töreniyle başladı.

Resepsiyonda yaptığı konuşmada Adana'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten ABD Adana Konsolosu Alejandro Baez, "Müttefik, arkadaş ve komşu olarak paylaştığımız on yıllarda Amerikalılar sizin kültürünüz, tarihiniz, müziğiniz, diliniz ve elbette Adana kebabınızdan çok keyif aldılar" dedi.

Daha sonra konuşan Maslahatgüzar Jeffrey Hovenier ise Türkiye ve ABD ilişkilerinin özel olduğuna vurgu yaptı. 1831 yılında Osmanlı İmparatorluğu döneminde bu ilişkilerin başladığını hatırlatan Hovenier, şöyle devam etti:

"O zamandan beri, Bağımsızlık Günümüzü her yıl sizle kutlamak bizim için bir onur oldu. Geçen yıl kesinlikle zorluklarla dolu olsa da, bizim ilişkimiz bir ortaklık, ortak hedefler ve bolca başarıdır. Şu andaki sorunlar ne olursa olsun, bir şekilde birlikte üstesinden geleceğimize eminim. Bağımsızlık Günümüzü Adana'da bugün, Dünya Mülteciler Günü olan 20 Haziran'da, kutlamamız bir anlamda uygun oldu. Amerika bağımsızlığını 4 Temmuz'da ilan etmiş olmasına rağmen, benim ailem de dahil olmak üzere, mülteci ve göçmenleri memnuniyetle karşılamak konusunda uzun bir tarihimiz olmasaydı, şu anda olduğumuz millet olamazdık. Bu tarih Amerika'yı son derece çeşitli bir yer yapmıştır, o yüzden 4 Temmuz farklı insanlar için biraz farklı şeyler ifade eder. Bu akşam o çeşitliliği sizlerle kutluyoruz. Bu akşam birbirimizin arkadaşlığının keyfini çıkarmak için bir fırsat. Ama en önemlisi, Amerika'nın kutlaması. Bize katıldığınız için teşekkürler, Türk-Amerikan ilişkisini desteklediğiniz için teşekkürler. 243'üncü doğum günün kutlu olsun Amerika."

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DHA