ABD-Meksika sınırında insan kaçakcıları kız çocuklarını metrelerce yükseklikten attılar

ABD'de Sınır Devriyesi tarafından yayınlanan termal kamera görüntüleri yürekleri sızlattı. Mültecilerin yaşadığı dram, kamera görüntüleri ile gözler önüne serildi. Söz konusu görüntüde insan kaçakçılarının Meksika tarafından 3 ile 5 yaşındaki iki Ekvadorlu kız çocuğunu metrelerce yükseklikteki duvardan ABD tarafına attığı an yer alıyor. İki küçük kızı ABD tarafına atan insan kaçakçılarının ardından olay yerinden hızla kaçtığı kameralara yansıyor.

EL PASO SINIR GÜVENLİĞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

El Paso Sınır Güvenliği Şefi Gloria I. Chavez yaptığı açıklamada, "Şu anda Meksika'daki ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz ve bu acımasız insan kaçakçılarını, yasalar çerçevesinde sonuna kadar cezalandırabilmek için tespit etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Metrelerce yükseklikten aşağı atılan kız çocuklarının sağlık kontrolünden geçirilmek üzere önce hastaneye, daha sonra geçici bekleme tesisine sevk edildikleri edinilen bilgiler arasında yer alıyor.