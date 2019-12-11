ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

FED, merakla beklenen faiz kararını açıkladı.

FED, politika faizi oranını değiştirmeyerek yüzde 1.50 - yüzde 1.75 aralığında tutma kararı aldı.

Çoğu ekonomistin beklentisi faiz değişikliği olmaması yönündeydi.

Kararın ardından yapılan açıklamada, "Faizler büyümeyi desteklemek için uygun, işgücü piyasası güçlü, ekonomi ılımlı hızda büyüyor. Anket bazlı enflasyon beklentileri çok az değişti. Piyasa bazlı enflasyon telefisi göstergeleri düşük kalmaya devam etti. Fed, küresel gelişmelerle zayıf enflasyonu izlemeye devam edecek. İstihdam kazanımları güçlü, işsizlik düşük kalmaya devam etti. Yatırımlar ve ihracat zayıf kalmaya devam etti, harcamalar güçlü. ABD ekonomisi 2019 büyüme tahminini yüzde 2.2'de, 2020 büyüme tahminini yüzde 2'de, 2021 büyüme tahminini ise yüzde 1.9'da korudu. Fed, medyan politika faiz tahminini 2020 için yüzde 1.9'dan yüzde 1.6'ya çekti. Fed, PCE enflasyon beklentisini 2019 için yüzde 1.5'te korurken2020'de yüzde 1.9, 2021'de yüzde 2.0, 2021'de yüzde 2.0 olarak korudu " ifadeleri kullanıldı.