ABD Merkez Bankası faiz konusunda 11 yıl sonra bir ilke imza atabilir!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, başkan seçildiğinden bu yana yüksek faizlerden yakınıyordu. Trump, bu durumun Amerika Birleşik Devletleri ekonomisine zarar verdiğini belirtiyordu. Sık sık ABD Merkez Bankası'na (FED) eleştiriler getiren Trump, faiz indirimi beklediğini belirtiyordu.

Trump'ın bu ısrarlı tutumu ve ekonomik gelişmeler FED'i de faiz indirimine ikna etti.

POWELL FAİZ İNDİRİMİ YAPILACAĞI İMASINDA BULUNMUŞTU

Geçtiğimiz haftalarda ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde konuşan FED Başkanı Jerome Powell, temel ekonomik görünümün güçlü seyretmeye devam ettiğini, istihdam piyasasının güçlü olduğunu ve enflasyonun, komitenin yüzde 2 hedefine doğru zaman içerisinde ilerleyeceğini söyledi.

Powell, "buna rağmen son aylarda görünüm üzerindeki belirsizlikler arttı. Özellikle son aylarda önde gelen bazı ekonomilerdeki ivmenin yavaşladığı görülüyor. Bu zayıflama ABD ekonomisini de etkileyebilir. Dahası, ticaret gelişmeleri, federal borç tavanı ve Brexit dahil politika konuları daha henüz çözümlenmedi" şeklinde konuştu.

EKONOMİ ÇEVRELERİ: "25 BAZ PUANLIK FAİZ İNDİRİMİ YAPILABİLİR"

FED Başkanı Powell'ın bu endişeleri dile getirmesi piyasalar tarafından faiz indirimi sinyali olarak algılandı.

Ekonomi çevreleri, FED'in bugün 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapabileceğini belirtiyor.

DOLAR FAİZ İNDİRİMİNDEN NE KADAR ETKİLENİR?

Faiz indirimin doları ne kadar etkileyeceği ise merak konusu.

Powell'in açıklamasıyla birlikte piyasalar zaten faiz indirimi ihtimalini fiyatlamış ve dolar bir miktar geri çekilmişti.