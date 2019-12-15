ABD o petrol sahalarına askeri kuvvet yolladı!

Suriye'de bulunan PKK/YPG terör örgütü işgalindeki Haseke ve Deyrizor bölgelerine askeri kuvvet takviyesinde bulunan Amerika Birleşik Devletleri kuvvetleri, bölgedeki petrol sahalarındaki gücünü korumak istiyor.

Amerika Birleşik Devletleri bölgeye yaklaşık 100 tırlık bir konvoy gönderdi.

100 TIRLIK KONVOY GÖNDERDİLER

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre Irak'ta bulunan ABD kuvvetleri dün gece El Valid sınır kapısından Deyrizor'a sevk edildi.

Anadolu Ajansı'nın ulaştığı bilgilere göre 100 tırdan oluşan konvoyla pek çok akaryakıt yüklü tır da mevcut.

DAHA ÖNCE DE 150 TIR YOLLAMIŞLARDI

Bölgedeki 11 üs ve askeri noktada varlık gösteren ABD ordusu, Suriye'deki petrol sahalarındaki askeri varlığını güçlendirmeye devam ediyor.

Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra PKK/YPG'nin olduğu bölgelere 500 tırlık askeri ve lojistik sevkiyat yapan ABD, 4-5 Aralık tarihlerinde ise, 150 tırlık kapsamlı bir konvoyu Deyrizor'daki üslere göndermişti.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP 'ÇEKİLİYORUZ' DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın 23 Ekim'de yaptığı açıklama sonrasında ABD ordusunun bölgeden tasfiyesi başlamış olsa da ABD yönetimindeki çok başlılık sebebiyle süreç tıkanmış durumda.