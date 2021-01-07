ABD'de tartışmaların sürdüğü başkanlık seçimini Joe Biden kazanmış ancak, Donald Trump seçim sonuçlarını kabul etmeyerek koltuğunu devretmeyi reddetmişti. ABD'de olası gerginliğin olacağı tahmin ediliyordu ancak Trump destekçilerinin kongre binasını basacak kadar gözü dönmüş eylemlere girişeceği ise tahmin edilmiyordu. Söz konusu olayın gerçekleşmesi ile birlikte 1'i erkek, 2'si kadın toplam 3 kişi polisler tarafından vurularak öldürüldü. Bu olayların ışığında ABD olayları doları nasıl etkiler? sorusuna yanıt aranıyor.

ABD OLAYLARI DOLARI NASIL ETKİLER?

ABD'de yaşanan her gelişme Türkiye gibi dolar kuru üzerinden ihracat ve ithalat yapan bütün ülkeleri etkiler. Olayların akabinde Türkiye'de serbest piyasada 9 TL seviyelerinde seyreden euro kuru bu seviyenin altına indi, düşüşte olan dolar kuru da bu eğilimini sürdürdü. ONS altın ve diğer altın fiyatları da değişime uğrayarak düştü.

Yurt içinde, dün borsa rekorlara, döviz kurları ise düşüşe devam etti. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,06 artışla günü 1.505,42 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.509,49 puanla da rekor seviyeyi gördü. Dün 7,2869 ile 28 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini gören dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,3030 seviyesinde işlem görüyor.

Öte yandan Türk Lirası dolar karşısında son günlerde olduğu gibi değer kazanmaya devam ediyor.

Dolar ve euro kurunun yeni güne nasıl başladığını aşağıdaki haberimizi okuyarak öğrenebilirsiniz.

Dolar ve euro, ABD karışınca sert düşüş yaşadı! İşte 7 Ocak 2021 Perşembe güncel döviz kurları