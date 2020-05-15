ABD ordusuna ait savaş uçağı düştü

Florida'daki Eglin Hava Üssü’nden rutin eğitim için kalkış yapan savaş uçağı havalandıktan kısa bir süre sonra düştü.

Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri yetkilileri konuya ilişkin olarak yaptıkları açıklamada uçağın üsse 20 km uzakta bulunan boş bir alana düştüğünü belirtti.

PİLOTUN SAĞLIK DURUMU İYİ

Yetkililer, pilotun son anda kendini uçaktan fırlattığını açıkladı. Yetkililer, pilotun sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

Hava Kuvvetleri, kazada herhangi bir sivil can ve mal kaybının yaşanmadığını aktarırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Öte yandan F-22 Raptor savaş uçağının birim maliyetinin yaklaşık 143 milyon Dolar olarak biliniyor.