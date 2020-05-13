ABD, petrol fiyatı tahminini revize etti

ANKARA (AA) - ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini revize ettiğini duyurdu.



EIA'nın "Mayıs 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, bu yıl Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 34 dolar olacağı öngörülüyor. Nisan 2020 raporunda, bu rakam 33 dolar olarak tahmin edilmişti.



Yılın ikinci çeyreğinde ortalama 23 dolar olması beklenen Brent türü ham petrolün varil fiyatının, ikinci yarıda 32 dolara, gelecek yıl ise 48 dolara yükseleceği öngörülüyor.



EIA, Nisan 2020 raporunda bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini 10 dolar düşürmüştü.



Raporda, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik faaliyetlerde kesintiye ve ulaşımda kısıtlamalara neden olduğu vurgulandı.

Kovid-19'un en büyük etkisinin yılın ikinci çeyreğinde görüleceği belirtilerek, bu durumun gelecek 18 ayda kademeli olarak ortadan kalkacağı kaydedildi.

- ABD'nin üretim beklentisi aşağı çekildi



EIA, ABD'nin bu yıla ilişkin günlük ham petrol üretim beklentisini de 100 bin varil aşağı çekti.



Buna göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,7 milyon varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Nisan 2020 raporunda, ülkenin günlük ham petrol üretiminin bu yıl 11,8 milyon varil seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü belirtilmişti.



ABD, Kasım 2018'de Suudi Arabistan ve Rusya'yı geride bırakarak dünyanın en büyük ham petrol üreticisi olmuştu.

Kaynak: AA