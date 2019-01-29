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ABD piyasaları ticaret gerginlikleriyle açılış öncesinde düştü

ABD piyasaları açılış öncesinde ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliğinin, ABD Adalet Bakanlığı'nın Huawei teknoloji firmasını dolandırıcılıkla...

ABD piyasaları ticaret gerginlikleriyle açılış öncesinde düştü

ABD piyasaları açılış öncesinde ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliğinin, ABD Adalet Bakanlığı'nın Huawei teknoloji firmasını dolandırıcılıkla suçlamasını sebebiyle artacağı enşdişeleri etkisiyle düştü.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye firmaları üzerindeki "aşırı baskıyı" durdurma çağrısı yaparken, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ticaret görüşmeleri konusunda fazla iyimser olmamak gerektiğini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Liu He ile Perşembe günü görüşeceğini duyurdu.

DHA

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