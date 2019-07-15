ABD polisi, silahı kendisine doğrultan kadını vurdu

ABD'de intihar etmek üzere olan kadın, polisler tarafından ikna edilmeye çalışıldı. İkna olmayan silahlı kadın, polis tarafından vuruldu.

Olay, ABD'nin Los Angeles şehrinde 26 Mayıs'ta meydana geldi. Polisler, ihbar üzerine intihar etmek üzere olan silahlı kadını kurtarmak için olay yerine intikal etti. Elindeki silahı başına doğrultan kadına seslenen polisler, "Silahı indir. Konuşalım. Sana yardım etmek istiyoruz Julie" dedi. Silahlı kadın ise, polislerin bu sözlerini dikkate almayarak, "Beni vurun. Bu saçmalıktan yoruldum. Vurun beni" dedi.

Polis kameralarına yansıyan görüntülerde, İspanyol asıllı Julie Fernandez ismindeki kadın daha sonra silahını bir polis memuruna karşı doğrulttu. Bunun üzerine polis, kadına ateş ederek etkisiz hale getirdi. Kadının hemen hastaneye sevk edildiği, hayati riskinin olmadığı bildirildi.

Olay sonucunda kadını vuran polis memuru hakkında da soruşturma başlatıldı.

DHA