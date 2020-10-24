ABD polisi yine dehşet saçtı, eyalet ayağa kalktı: İkinci George Floyd vakası

ABD'de bu kez de Kalifornia eyaletinin San Bernardino kentinde yaşanan başka bir polis şiddeti sonucu ölüm vakasının görüntüleri yayımlandı. Polisin "dur" ihtarına uymadığı iddia edilen siyahi vatandaş vurularak öldürüldü.

ABD'de yaşanan üçüncü George Floyd vakasının görüntüleri ülkede infial yarattı. ABD'de bu kez de Kalifornia eyaletinin San Bernardino kentinde yaşanan başka bir polis şiddeti sonucu ölüm vakasının görüntüleri yayınlandı. Kalifornia eyaletinin San Bernardino kentinde bir içki dükkânının önünde, polis, yerel saatle 11.30 civarlarında bir kişinin "rahatsızlık verdiği" ihbarını aldı. Olay yerine gelen San Bernardino polisi, siyahi bir kişinin otopark alanında arabaların üstüne atladığını ve çevreye rahatsızlık verdiğini tespit etti. İsmi açıklanmayan kişiyle bir süre boğuşan polis, siyahi şüpheliyi vurarak öldürdü.

VIDEO, PROTESTOLARI BERABERİNDE GETİRDİ

San Bernardino polisi, silahlı olduğu iddia edilen siyahi kişinin polisin dur emrine uymadığı ve polisle boğuşmaya başladığını daha sonra kaçarken polis tarafından vurularak öldürüldüğünü açıkladı. Çavuş John Echevarria "O yerin otoparkında araçların üzerine atlayan bir adam vardı. Şüpheli verilen emirleri yerine getirmeyi reddetti." diye konuştu. San Bernardino polisi, olayın kamera görüntülerini yayımladı. Olayın görüntülerinin yayımlanmasının ardından bölgede protestolar başladı.

GEORGE FLOYD CİNAYETİ

ABD'de siyahi George Floyd'u gözaltına alırken diziyle boynuna bastıran ve ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin'in 3'üncü dereceden cinayet suçlamasının düşürüldüğü duyuruldu.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'u gözaltına aldığı sırada diziyle boynuna bastıran ve ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin'in 3'üncü dereceden cinayet suçlamasının düşürüldüğü, 2'inci dereceden cinayet suçlamasıyla yargılanmasına devam edileceği bildirildi. Hakim Peter Cahill, söz konusu kararı kamuya duyurdu.

ABD'de siyahilerin yoğun tepkisine neden olan ve ülke çapında protestoların düzenlenmesine yol açan olayda cinayetle suçlanan Chauvin'in kefaleti 1 milyon dolar olarak belirlenmişti ve 7 Ekim'de şartlı kefaletle serbest bırakılmıştı. Eyalet mahkemesi kayıtlarına göre Chauvin için Allegheny Casualty tarafından garanti edilen tahvil yayınlanmıştı.