ABD Savunma Bakan Yardımcısı Jonathan Hoffman: Türkiye S-400’leri iade etmezse Patriot alamaz

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakan Yardımcısı Jonathan Hoffman, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hoffman yaptığı açıklamada, “Bakanın (ABD Savunma Bakanı Mark Esper) bu konudaki duruşu, bakanlık görevine geldiği andan itibaren netti. Türkiye, S-400’ü iade etmediği sürece Patriot alamaz” ifadelerini kullandı.

Brüksel'de konferans bağlantısıyla gazetecilerle basın toplantısı düzenleyen ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "NATO'nun İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için ne yapabileceğine baktıklarını" söyleyerek "Patriot hava savunma sistemlerinin konuşlanması dahil her şey masada" mesajını vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuya ilişkin, "Patriot konusunda bildiğiniz gibi biz Amerika’ya şu teklifi de yaptık; 'Eğer verecekseniz siz de bize Patriot verin. Biz sizden de Patriot alırız.' Ancak S-400 konusunda tabi onlar da epeyce yumuşadılar, 'S-400’leri devreye almayacağınıza dair bize söz verin' noktasına geldiler." ifadelerini kullanmıştı.