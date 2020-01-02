ABD Savunma Bakanı Mark Esper: Büyükelçiliğe giren ölür
Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Esper, yaptığı açıklamada İran destekli Şii milislerden gelebilecek saldırılara karşı ön alma adımları atacaklarını belirterek "Artık oyun değişti. Gereken ne ise yapacağız." ifadelerini kullandı.
Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Esper, yaptığı açıklamada İran destekli Şii milislerden gelebilecek saldırılara karşı ön alma adımları atacaklarını belirterek "Artık oyun değişti. Gereken ne ise yapacağız." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler : Mark Esper, açıklama, abd, Büyükelçilik
GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
HABERE YORUM KAT