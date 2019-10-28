ABD Savunma Bakanı'ndan Suriye tehdidi: Güç kullanacağız

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, düzenlenen basın toplantısında, “ABD, Suriye’nin kuzeydoğusundaki petrol yataklarının kontrolünü sürdürecek. El Bağdadi sağken bu yataklar DEAŞ'in finansal kaynağı olarak operasyonlarına destek sağlıyordu” açıklamasında bulundu.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper sözlerine “ABD ordusu, yatakları tehdit eden tüm güçlere ciddi yanıt verecek” diye devam etti.

Daha önce Suriye devlet televizyonu, bir konvoy ABD askerlerinin Irak’tan Suriye’nin kuzeydoğusundaki Haseke bölgesine geri döndüğünü bildirmişti.