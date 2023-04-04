ABD Savunma Bakanlığı Filipinlerde 4 üsse daha asker konuşlandırılacağını açıkladı

Pentagon’dan yapılan yazılı açıklamada, Filipinler'deki Camilo Osias, Camp Melchor Dela Cruz, Balabac Adası ve Lal-lo Havaalanı dahil dört yeni üssün Güçlendirilmiş Savunma İşbirliği Anlaşması kapsamına dahil edildiği duyuruldu.

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ABD Savunma Bakanlığı Filipinlerde 4 üsse daha asker konuşlandırılacağını açıkladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Filipinlerde 4 üsse daha asker konuşlandırılacağını açıkladı.

Pentagon’dan yapılan yazılı açıklamada, Filipinler'deki Camilo Osias, Camp Melchor Dela Cruz, Balabac Adası ve Lal-lo Havaalanı dahil dört yeni üssün Güçlendirilmiş Savunma İşbirliği Anlaşması kapsamına dahil edildiği duyuruldu.

Daha önce bu kapsama alınan 5 üssün yanı sıra bu dört üsse ABD askerlerinin konuşlandırılacağı kaydedildi.

ABD Savunma Bakanlığı Filipinlerde 4 üsse daha asker konuşlandırılacağını açıkladı

ABD FİLİPLERDE SIĞINAĞA DEVAM EDİYOR

Açıklamada, Hint Pasifik bölgesindeki güvenlik, insani yardım ve doğal afetler dahil işbirliği yapılacağı kaydedildi.

ABD, daha önce Filipinlerin savunma alt yapısını güçlendirmek üzere 82 milyon dolar fon ayırmıştı.

Washington ayrıca, Pasifik’te Çin’i caydırmak için bölgedeki ülkelere destek veriyor.

KAYNAK: AA

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