ABD seçimlerinde hile şüphesi

Amerika Birleşik Devletleri, 3 Kasım tarihinde yapılacak başkanlık seçimleeri için geri sayıma başlamışken Amerikan Posta Hizmetleri (USPS) tarafından yapılan bir açıklama kafa karıştırdı. Mektuplara verilecek oyların sayıma yetişmeyebileceğini iddia eden USPS, halktan büyük tepki gördü.

DAĞITIM BİLEREK GECİKTİRİLİYOR İDDİASI

USPS, geçen ay ülke genelindeki eyaletlere yazdığı mektupta, teslim tarihlerinin standartlara uymadığını belirterek, "Belli teslim tarihleri, Posta Hizmetleri'nin dağıtım standartlarına uygun düşmüyor." notunu düştü. Bu açıklamalara riayet etmeyen kesim, kurumun başına yeni atanan sadık Donald Trump destekçisi Louis DeJoy'u dağıtımları geciktirmekle suçluyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ABD'de rekor sayıda seçmenin mektupla oy kullanacağı tahmin ediliyor. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, mektupla oy kullanılmasına karşı çıktığı için,seçimde karşılaşılabilecek sorunlarla başa çıkılabilmesi için, USPS'ye ek fon ayrılmasını engellediğini söylemişti.

"MEKTUP, USULSÜZLÜĞE NEDEN OLACAK"

Trump, daha önce birçok kez mektupla oy kullanılmasının seçimde usulsüzlüklere yol açacağını ve Demokrat rakibi Joe Biden'a yarayacağını savunmuştu.

Uzmanlar, mektupla oy verme sisteminin güvenli olduğu konusunda hemfikir. Bu yöntemi hem Trump'ın hem de Amerikan Ordusu'nun kullandığı biliniyor.