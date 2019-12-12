ABD Senatosu'ndan skandal karar! Senato, sözde Ermeni tasarısını kabul etti

1915 olaylarını soykırım olarak niteleyen sözde Ermeni tasarısı Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda yapılan oylama ile kabul edildi.

Geçtiğimiz ay Temsilciler Meclisinden de geçen tasarı ABD Başkanı Donald Trump'ın masasına gönderilecek.

Demokrat Senatör Menendez tarafından 4. kez sunulan tasarıya bu kez itiraz eden olmadı.

Tasarının geçtiğini Demokrat Senatör Bob Menendez Twitter'dan açıkladı.

Söz konusu tasarı Beyaz Saray'ın ricasıyla önce Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham daha sonra ise Cumhuriyetçi Senatörü David Perdue tarafından bloke edilmişti.