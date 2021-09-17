ABD sivilleri vurdu mu? ABD Merkez Kuvvetler Komutanı McKenzie'den flaş itiraf

Son dakika haberi... Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı McKenzie, Amerika Birleşik Devletleri'nin 29 Ağustos'ta Kabil Havalimanı yakınında düzenlediği hava saldırısına ilişkin soruşturmanın sonucunu duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby'nin günlük basın toplantısına video konferans yöntemiyle bağlanan McKenzie, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Söz konusu saldırıda 7'si çocuk 10 kadar sivilin öldüğü sonucuna vardık. Dahası bu saldırının hedefindeki araçtakilerin ya da ölenlerin DEAŞ/K ile bir bağlantısı yok ya da ABD güçlerine doğrudan bir tehlike arz etmiyor."

SALDIRIDA YAŞAMINI YİTİRENLERİN AİLELERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ!

McKenzie, saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu saldırı, kuvvetlerimize ve tahliye ettiğimiz sivillere yönelik tehlikeyi anında engellemek içindi. Ben yürekten bir özür diliyorum. Komutan olarak bu saldırının tüm sorumluluğunu üstleniyorum."