ABD tahvilleri altın fiyatlarını vurdu! Ons altın yükselemiyor, gram altına yatırım yapan yatırımcı şokta! İşte güncel altın fiyatları...
ABD tahvilleri altın fiyatlarını vurdu! Ons altın yükselemiyor, gram altına yatırım yapan yatırımcı şokta! İşte güncel altın fiyatları...
ABD Hazine tahvil getirilerindeki toparlanmanın ardından altın fiyatlarında yaşanan düşüş sürüyor. ONS altın 1950 dolar seviyelerinden satılırken gram altın ise 920 TL'den satılıyor. Son durumu merak edenler için 22 Nisan 2022 serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...