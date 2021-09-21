ABD Tüm varyantlara karşı etkili aşı üretti!

Dünya çapında hala durdurulamayan koronavirüsün aşı çalışmaları için ABD'den dikkat çekici bir açıklama geldi. ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün de desteğini alan Gritstone isimli biyomedikal şirket GRT-R910 adı verilen yeni bir aşı geliştirdiklerini duyurdu. Pfizer/BioNTech ve Moderna'nın geliştirdiği mRNA bazlı aşının bir benzerini kullanan bilim insanları aşının daha gelişmiş bir versiyonunu üretmeyi başardı.

"YAN ETKİ RİSKİ ÇOK DAHA AZ"

Vücut içerisinde kendi kendine gelişerek virüslere karşı adapte olarak savunma mekanizması yaratan aşı insanlar üzerinde denenmeye başlatıldı. Aşının enjekte edildikten sonra kendini geliştirdiği ve adapte olduğu kaydedildi. Bunun sayesinde aşının çok daha az miktarda dozunun insanlara enjekte edilebileceğini söyleyen uzmanlar, "Daha az doz verileceği için potansiyel olarak yan etki riski de düşecek" şeklinde ifade etti.

"BU AŞI DİĞERLERİNE GÖRE UCUZ OLACAK"

Pfizer/BioNTech ve Moderna'nın mRNA bazlı aşılarının bağışıklık tepkisi verdiğini fakat bunların kendilerini yenileyemediğini açıklayan uzmanlar, 60 yaşın üzerindeki 20 gönüllü ile çalışmalara başlayan şirket, aşının çok daha ucuz olacağını açıklarken, "Bu aşı ilk nesil Covid-19 aşılarının bağışıklık tepkisini artıracaktır" dedi. Gritstone'un CEO'su Dr. Andrew Allen, "Aynı aşı markasının ekstra aşısından çok daha büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

mRNA aşılarının büyük fabrikalara gerek kalınmadan hastanelerde salgınlara özel olarak geliştirilebileceğini açıkladı.İngiltere'den 63 yaşındaki Andrew Clarke ve 64 yaşındaki eşi Helen Clarke'ın GRT-R910 isimli aşıyı olduklarını ve bilim insanlarının gelişmeleri takip ettiği belirtildi.