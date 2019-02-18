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ABD uçağı Kırım üzerinde keşif yaptı

ABD Hava Kuvvetlerine ait Boeing RC-135V keşif uçağı, Kırım açıklarında keşif uçuşu gerçekleştirdi.

ABD uçağı Kırım üzerinde keşif yaptı

ABD Hava Kuvvetlerine ait Boeing RC-135V keşif uçağı, Kırım açıklarında keşif uçuşu gerçekleştirdi.

Rus basınının havacılık radar gözlem internet sitesi Plane Radar'a dayandırdığı habere göre, ABD Hava Kuvvetlerine ait keşif uçağı RC-135V, Ukrayna hava sahası üzerinden gelerek Kırım açıklarında keşif yaptı. Yunanistan'daki askeri üsten havalanan Amerikan uçağının 3 saat keşif yaptıktan sonra geri döndüğü belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, daha önce Washington'a bu operasyonlarından vazgeçme çağrısı yapmıştı.

Kaynak: İHA

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