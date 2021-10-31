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ABD üssüne füze saldırısı! Bağdat Büyükelçiliği'ne roketli saldırı düzenlendi

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne roketli saldırı gerçekleştirildi. Füzelerin büyükelçilik yakınlarında yer alan sivil mahalleleri hedef aldığını aktaran kaynaklar, maddi hasarın dışında bir kayıp olmadığını bildirdi.

ABD üssüne füze saldırısı! Bağdat Büyükelçiliği'ne roketli saldırı düzenlendi

Irak'ın ABD Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı düzenlendi. Başkent Bağdat'ın güvenli yer olduğu bilinen Yeşil Bölge'deki büyükelçiliğe 3 Katyuşa roketi fırlatıldı. Atılan füzelerin büyükelçilik yakınlarında bulunan sivil mahalleleri hedef aldığını aktaran kaynaklar, maddi hasarın dışında herhangi bir can kaybı olmadığı bilgisini verdi.

Saldırının gerçekleştiği esnada, elçilik içerisindeki sirenler devamlı olarak uyarı verdi.

ABD elçiliğinin hedef alındığı saldırıyı kimin veya kimlerin düzenlediği ise henüz bilinmiyor.

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