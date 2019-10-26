ABD üst düzey yetkiliden S400'e ilişkin çarpıcı açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, gazetecilere yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin S-400'leri geri göndermesi ya da sistemi işler hale getirmemesi için Türkiye'ye baskı yaptığını söyledi.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın aktardığı habere göre; gizlilik kaydıyla konuşan yetkili, "Türkleri S-400'lerden caydırmak için hala çalışma yapılıyor: İster kapatsın, ister geri göndersin, ister imha etsin" ifadesini kullandı.

Söz konusu yetkili, bunun halen devam eden bir mesele olduğunu belirterek, "Orta yolu bulma, yeniden ele alma ve uzlaşıya ilişkin konuşuyoruz. Bu henüz masa dışına atılmış değil" dedi.

Dışişleri yetkilisi, S-400 meselesinin Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG unsurlarına karşı gerçekleştirdiği harekatı da kapsayan daha geniş bir müzakerenin parçası olduğunu ifade etti.

Amerikalı yetkili, "Başkan'ın (Donald Trump) da söylediği gibi, siz ateşi kesin, biz de yaptırımları keselim. Ancak henüz tehlike geçmiş değil" şeklinde konuştu.

Bakanlık yetkilisi, "Türkiye ile henüz çözülememiş diğer konuların hepsinin üzerinde çalışıyoruz. CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) yaptırımları riski de Türklerle yaşadığımız bir dizi sorunun parçası" derken, ABD üretimi Patriot füze sistemlerinin hala Türk hükümetine verilebileceğini belirtti.

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemine ait parçalar temmuz ayında Ankara'ya sevk edilmeye başlamıştı.