ABD vatandaşları Wuhan’dan tahliye ediliyor

ABD, Korona virüsünün yayıldığı Çin'in Wuhan kentinden 210 vatandaşını tahliye etti.

ABD, Korona virüsü nedeniyle Çin'in Wuhan kentinde bulunan vatandaşlarını tahliyeye ediyor. İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen ve dünya genelinde korkuya neden olan Korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında ABD'nin yaklaşık 210 vatandaşını Wuhan'dan çıkardığı belirtildi.

Kaynak: İHA