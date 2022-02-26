ABD ve Avrupa'ya açık tehdit! Rusya Uzay üssü kozunu öne sürdü! "Üssün konumu bizim elimizde"

Rusya’nın Ukrayna işgalinin üçüncü gününde ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Rusya'ya yeni ekonomik yaptırımlar gelmeye devam ediyor. Öte yandan Ukrayna'ya destek amaçlı mühimmat yardımları da yapılıyor.

Rusya'dan ise bu yaptırım kararlarına karşı bir açıklama geldi. Rus uzay ajansı Roscosmos'un genel müdürü Dmitry Rogozin, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) Rusya'ya uygulanan yaptırımlar sonucunda yörüngeden çıkıp Amerika Birleşik Devletleri veya Avrupa'ya düşebileceğini söyledi.

"ÜSSÜN KONUMU BİZDE"

ABD Başkanı Joe Biden’ın “uzay programları da dahil olmak üzere Rusya'nın havacılık endüstrisini zarara uğratacak" yeni yaptırımları duyurmasının ardından yapılan açıklamada, Rogozin, "Bizimle işbirliğini engellerseniz, Uluslararası Uzay İstasyonunu (ISS) kontrolsüz bir şekilde yörüngeden çıkıp Amerika Birleşik Devletleri'ne veya Avrupa'ya düşmeyeceğinin garantisi yok" diye konuştu.

Dmitry Rogozin, istasyonun yörüngesinin ve uzaydaki konumunun Rus yapımı motorlar tarafından kontrol edildiğini belirtti.

"BUNA HAZIR MISINIZ?"

Açıklamasında Rogozin, "Hindistan ve Çin'e 500 tonluk bir yapının düşme olasılığı da var. Onları böyle bir ihtimal ile tehdit etmek ister misiniz? Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) Rusya üzerinden uçmuyor, dolayısıyla tüm riskler sizleri etkiler. Bunlara hazır mısınız?" ifadelerini kullandı.

"BOŞ BİR TEHDİT"

İleri Hava ve Havacılık Okulu'nda Strateji ve Güvenlik Çalışmaları Profesörü Dr. Wendy Whitman Cobb ise Rusya uzay ajansı genel müdürünün açıklamaları ile ilgili, "Korkutucu gibi gözükse de, bu hem siyasi sonuçları hem de Rus kozmonotlarını ISS'den güvenli bir şekilde çıkarmanın pratik zorluğu nedeniyle muhtemelen boş bir tehdittir" diye konuştu.



Cobb, "Ama işgalin uzay istasyonunun kalan yıllarını nasıl etkileyeceği konusunda endişeliyim" dedi.

Daha önce de Rusya-Ukrayna geriliminin ardından ISS'te bulunan ABD'li astronot ve Rus kozmonotların birbirlerinden ayrı tutuldukları öne sürülmüştü.