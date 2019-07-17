ABD ve İngiltere'den Erbil'deki saldırıya ilişkin açıklama

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Erbil'deki saldırıyla ilgili olarak, "En az bir Türk diplomatın öldürüldüğü Erbil'deki saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu ahlaksız şiddet eyleminin hiçbir şekilde bir gerekçesi olamaz." açıklamasında bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo, Erbil'deki saldırıyla ilgili olarak yazılı açıklama yaptı.

Pompeo, açıklamasında, "En az bir Türk diplomatın öldürüldüğü Erbil'deki saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu ahlaksız şiddet eyleminin hiçbir şekilde bir gerekçesi olamaz. Kurbanların ailelerine en derin taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. ABD, Türkiye ve Irak yönetimleri ile bu iki ülke halklarını desteklemeye olan bağlılığını bir kez daha yinelemektedir." ifadesini kullandı.

ERBİL'DEKİ SALDIRIYA İLİŞKİN İNGİLTERE'DEN AÇIKLAMA

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve ABD'den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundaki bir görevlinin şehit olduğu saldırıyı kınadı.

Duncan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türk diplomatları hedef alan saldırı karşısında dehşete düştüğünü belirtti.

Bir diplomatın öldürülmesinin "alçaklık ötesi" olduğunu kaydeden Duncan, "İngiltere, Türk müttefikimize başsağlığı diliyor ve bu vahşeti mümkün olan en güçlü şekilde kınıyor." ifadesini kullandı.

Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuş, saldırıda bir Irak vatandaşının hayatını kaybettiği bildirilmişti.