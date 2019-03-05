ABD ve Rusya Genelkurmay Başkanları Viyana’da buluştu ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile Rusya Savunma Bakan Yardımcısı ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov, Viyana'da bir araya...

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