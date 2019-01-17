ABD, Venezuela’ya petrol ambargosu düşünüyor

ABD, Venezuela'yı petrol ambargosuyla vurmayı düşünüyor.

Enerji ve emtia piyasaları için önde gelen bağımsız bilgi, referans fiyat ve analitik sağlayıcısı S&P Global Platts'in konuyla ilgili kaynaklardan aldığı bilgilere göre, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, bazı ABD rafinerilerine Venezuela'nın ham ihracatına yönelik bir takım yeni yaptırımları değerlendiriyor.

Yatırım araştırması ve çevrimiçi bir finansal medya şirketi olan Hedgeye Risk Management'tan Analist Joe McMonigle'e göre, yaptırım Venezuela'nın ABD'ye ihraç ettiği günde yaklaşık 500 bin varil (bpd) ham petrol üzerinde yoğunlaşacak. ABD'li rafineriler, Ekim ayında ortalama 505,870 milyar ton Venezuela ham petrol ithal etti. Bu oran Eylül ayında yaklaşık 629.480 milyar ton seviyesindeydi.

ABD iki yıl önce Venezuela hükümeti ve devlet petrol şirketi PDVSA tarafından çıkarılan borç ve öz sermaye alım satımını yasaklayan yaptırımlar uygulamıştı. Hazine Bakanlığı ayrıca Venezuelalı üst düzey hükümet yetkililerine karşı çeşitli kısıtlamalar getirdi. Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD tarafından kara listeye alınanların arasındaydı. Maduro yaptığı açıklamada bunun bir şeref olduğunu söylemişti. ABD Hazine Bakanlığı, bu ayın başlarında 7 Venezuelalıya ve 12 iş yerine karşı yeni yaptırımlar uygulanacağını açıkladı.

İsmini vermek istemeyen bir analiz Platts'a, ABD'nin Venezuela'nın ham petrolüne uygulayacağı yaptırımların şimdilik masada olduğunu söyledi. Yetkililerin, yaptırımları uygulamak istemelerine rağmen, insani krizleri daha da kötüleştirmesi ve Maduro'nun rejimini zayıflatmaması halinde suçlamalarla karşılaşmak istemedikleri bildirildi.

Kaynak: İHA