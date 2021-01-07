ABD Washington saat kaç? ABD Washington nerede?

ABD Washington saat kaç? sorusu şu sıralar internet mecrasında çokça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de bu konuyla ilgili bilgileri haberimizde derledik.

ABD WASHİNGTON SAAT KAÇ?

ABD'nin Washington eyaletinde şu an saatin kaç olduğunu öğrenmek için TIKLAYINIZ.

ABD WASHİNGTON NEREDE?

Washington, Amerika Birleşik Devletleri'nin sınırları içerisinde bulunan eyaletlerden biridir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyük Okyanus kıyısındaki en kuzey eyaleti olan Washington, Seattle gibi büyük şehirleri barındırır. Ayrıca eyaletin kuzeyi Kanada ile komşudur.

ABD KONGRE BİNASI NEREDE?

Amerikan Kongre Binası, Amerika Birleşik Devletleri'nin yönetimini yürüten ABD Kongresi'nin ikamet yeridir. Bina ABD'nin başkenti Washington, DC'deki Capitol Hill bölgesinde ve de National Mall bölgesinin doğu ucunda yer almaktadır.

Orijinal bina 1792 yılında Thomas Jefferson tarafından organize edilen bir yarışma ile belirlenmesine karar verildi.

En az 10 mimarın katıldığı yarışmada Stephen Hallet'in tasarımı en ideali olarak belirlenmişse de maliyeti çok yüksek olacağından sonradan tercih edilmedi.

Yarışmaya son anda giren ve de amatör bir mimar olan William Thornton'un 31 Ocak 1793'te sunduğu tasarımı 5 Nisan 1793 tarihinde resmen kabul edildi.

Ancak bu tasarım hem inşaat sırasında hem de ilerleyen yıllarda oldukça değişikliklere uğradı.

NE OLDU?

Washington’da ABD Başkanı Donald Trump’ı desteklemek için bir araya gelen göstericiler, Trump’ın konuşmasının ardından Kongre Binası’na yürüyüş düzenledi. Trump’ın seçimlerin çalındığı ve yolsuzluk karıştırıldığı iddiasını destekleyen ve kendilerini “vatansever” olarak tanımlayan göstericiler, Kongre’de Joe Biden’ın başkanlığının onaylanması için oy kullanımı sürerken bina önünde polisle çatıştı. Olayların artması üzerine Biden’ın oylaması durdurulurken, ABD Temsilciler Meclisi üyesi Mike Gallagher yaptığı açıklamada, “Lütfen evinize dönü. Bu iş bitti” dedi.

Bazı noktalarda polis barikatını aşan göstericiler, kongre binasına girdi. İlk alınan bilgilere göre bu esnada bir kadının göğsünden vurularak ağır yaralandığı bilgisi verildi. Dört bir yandan kuşatma altına alınan Kongre Binası'nın içindeki vatandaşlara camlardan ve kapılardan uzak durması talimatı verilirken, başkentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Polis, Kongre Binası'nda toplanan kalabalığın dağıtmak için gaz bombası ile müdahale etti. Bazı göstericilerin ise atılan göz yaşartıcı bombalardan dolayı yaralandığı belirtildi.

Güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, Kongre Binası'na giren protestocuların dışarı çıkarılarak Kongre'nin protestoculardan temizlendiği ifade edildi. Polis, 20 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan Georgia eyaletinde yapılan ve başa baş giden ikinci tur Senato seçimlerinde sonuçlar açıklandı. Sonuçlara göre, Demokrat parti adayları Jon Ossoff ve Raphael Warnock'ın Senato seçimlerini kazandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar Senato'da tam kontrol sağladı.

BAŞKAN JOE BİDEN OLDU

ABD Kongre binasının basılmasının ardından yeniden toplanan ve delege oylarının sayılması işlemine devam eden Kongre, başkanlık seçimini Biden'ın kazandığını resmen onayladı.

Kongrede Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerini bir araya getiren ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in riyaset ettiği ortak oturumda, alfabetik sıraya göre her eyaletin delege oylarının hangi başkan adayı ile başkan yardımcısı adayına gittiği yüksek sesle okundu.

ABD Kongresi'ndeki oturumda Vermont eyaletinin sonuçlarının kayda geçmesiyle Biden 270 delege eşiğini geçerek resmen başkan oldu.