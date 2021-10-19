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  3. ABD yeni verileri açıkladı! Covid-19 aşısı olmayan yetişkinlerin ölme riski aşılılara göre 11 kat fazla

ABD yeni verileri açıkladı! Covid-19 aşısı olmayan yetişkinlerin ölme riski aşılılara göre 11 kat fazla

ABD'de yayınlanan yeni veriler ışığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmayan yetişkinlerde ölme riskinin, tam aşılı yetişkinlere göre 11 kat daha fazla olduğu belirtildi.

ABD yeni verileri açıkladı! Covid-19 aşısı olmayan yetişkinlerin ölme riski aşılılara göre 11 kat fazla

ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC) ağustos ayı verilerini açıkladı. Aşı yaptırmayan yetişkinlerin tam aşılanmış yetişkinlere göre hayatını kaybetme oranlarının 11 kat, virüse yakalanma ihtimallerinin ise 6 kat daha yüksek olduğu ifade edildi.

Kovid-19 sebebiyle hastaneye yatmada ise aşısız yetişkinlerin aşı yaptıranlara göre 19 kat daha yüksek risk taşıdığı saptandı.

ABD yeni verileri açıkladı! Covid-19 aşısı olmayan yetişkinlerin ölme riski aşılılara göre 11 kat fazla

AŞISIZ YETİŞKİNLER GENEL DÜŞÜŞTEN ETKİLENDİ

Yeni vakaların ülke genelinde hızının düşmesiyle aşısız yetişkinlerin de Kovid-19'dan ölüm riskleri son haftalarda düştü. Söz konusu ölümler ağustosun son haftasında ilk haftasına oranla %30 azalmış durumda.

ABD yeni verileri açıkladı! Covid-19 aşısı olmayan yetişkinlerin ölme riski aşılılara göre 11 kat fazla

%80 ARTIŞ

Vaka ve ölüm risklerinin düşmesine karşın, ağustosun başından son haftasına kadar aşısız yetişkinlerin Kovid-19'dan dolayı hastaneye yatışlarında %80 üzerinde çoğalma olduğu belirtildi. 

Bunların yanı sıra Kovid-19'dan hastane yatışlarda 50 yaş altı aşısız yetişkinler, tam aşılılara kıyasla yaklaşık 15, 50-64 yaş grubunda 31 ve 65 yaş üzerinde 16 kat fazla durumda olmaktadır. 

ABD yeni verileri açıkladı! Covid-19 aşısı olmayan yetişkinlerin ölme riski aşılılara göre 11 kat fazla

ÖNLENEBİLİR ÖLÜMLER VARDI

ABD'de aktif olarak etkinlik gösteren Kaiser Aile Vakfı, geçtiğimiz hafta açıkladığı raporunda Amerika'da son 3 ay içerisinde aşı olmamış yetişkinler arasında 90 binden fazla "önlenebilir" ölümün olduğunu, bunların yarısından fazlasının da eylül ayında gerçekleştiğini vurguladı. 

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