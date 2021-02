ABD yine haddini aştı: Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istedi

Üç yıldır cezaevinde tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala ve ABD vatandaşı Henri Barkey'in yargılanma sürecine ilişkin olarak ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Söz konusu açıklamada Kavala'nın serbest bırakılması talep edilirken Barkey hakkındaki suçlamaların asılsız olduğuna inanıldığı kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada," ABD bir kez daha Türkiye'yi Osman Kavala'yı gözaltından derhal serbest bırakmaya çağırıyor. Kavala aleyhindeki aldatıcı suçlamalar, devam eden tutukluluğu ve aleyhindeki davaların birleştirilmesi de dahil olmak üzere yargılamasının sonuçlanmasında devam eden gecikmeler, hukukun üstünlüğü ve demokrasiye saygıyı baltalamaktadır." denildi.

Açıklamanın devamında," Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uymaya ve iç hukuk ve uluslararası yükümlülüklerine uygun olarak davaya adil, şeffaf ve hızlı bir çözüm sağlamaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

ABD vatandaşı Dr. Henri Barkey'in durumuna ilişkin olarak, ise şu ifadeler kullanıldı:

"Ayrıca ABD vatandaşı Dr. Henri Barkey'in bu haksız mahkeme işlemlerine dahil edilmesini endişeyle not ediyoruz. Dr. Barkey'e yöneltilen suçlamaların asılsız olduğuna inanıyor ve Türkiye'yi davasını adil, şeffaf ve hızlı bir şekilde çözmeye çağırıyoruz."

We call on Turkey to immediately release Osman Kavala from detention and ensure a just, transparent, and speedy resolution to his case. Specious charges, continued detention, & delays in his trial do further harm to the rule of law and democracy in Turkey. https://t.co/CvL7W3MMiF