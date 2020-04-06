ABD yönetimi Rus "beyaz ırkçı" grubu "terör örgütü" ilan etti

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, Rusya merkezli "beyaz ırkçı" grup "Russian Imperial Movement"ı, "küresel terör örgütleri" listesine alındı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü Nathan Sales, "Russian Imperial Movement" adlı beyaz ırkçı grubu "küresel terör örgütleri" listesine aldıklarını ve bu grubun üyelerine yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Sales yaptığı açıklamada, "Bu tarz adımların daha önce bir emsali yok. ABD ilk defa beyaz ırkçı bir grubu terör örgütü olarak niteliyor. Bu da beyaz ırkçılık tehdidini ne kadar ciddiye aldığımızı gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarına konuşan bazı Amerikan yetkililer de "Russian Imperial Movement" adlı grubun Rusya'da neonazilere ve beyaz ırkçılara paramiliter eğitim verdiğini, St Petersburg'da iki kampının olduğunu belirtti.











Kaynak: AA