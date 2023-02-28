Abdallah Adel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdallah Adel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdallah Adel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdallah Adel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdallah Adel 2 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdallah Adel Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enppi SC U23 futbol takımında oynamaktadır. Enppi SC U23 takımına - tarihinde katılmıştır. Abdallah Adel'nin Enppi SC U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdallah Adel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdallah Adel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Abdallah Adel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdallah Adel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdallah Adel şuan Enppi SC U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.