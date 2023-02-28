Abdallah Bakri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdallah Bakri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdallah Bakri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdallah Bakri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdallah Bakri 21 Temmuz 1994 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da عبد الله بكرى şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdallah Bakri Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdallah Bakri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pharco FC futbol takımında oynamaktadır. Pharco FC takımına 29 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Abdallah Bakri'nin Pharco FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Abdallah Bakri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdallah Bakri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdallah Bakri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdallah Bakri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Helwan El Aam

1 Ocak 2017 yılında Nabaroh

13 Temmuz 2017 yılında Smouha

1 Temmuz 2018 yılında Pyramids FC

29 Ağustos 2021 yılında Pharco FC

Abdallah Bakri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdallah Bakri şuan Pharco FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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