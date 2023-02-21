Abdallah Gning kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdallah Gning Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdallah Gning adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdallah Gning Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdallah Gning 29 Eylül 1998 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdallah Gning Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Daniel Chrysostome yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Teplice futbol takımında oynamaktadır. FK Teplice takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abdallah Gning'nin FK Teplice ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdallah Gning Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdallah Gning isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdallah Gning Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdallah Gning futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Vlasim

26 Temmuz 2022 yılında Teplice

Abdallah Gning Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdallah Gning şuan FK Teplice takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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