Abdallah Gomaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdallah Gomaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdallah Gomaa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdallah Gomaa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdallah Gomaa 10 Ocak 1996 tarihinde El Arish, Sinai şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da عبد الله جمعة şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdallah Gomaa Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MGB Agency yapmaktadır. Abdallah Gomaa, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zamalek SC futbol takımında oynamaktadır. Zamalek SC takımına 16 Ağustos 2017 tarihinde katılmıştır. Abdallah Gomaa'nin Zamalek SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Abdallah Gomaa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/abdallahgomaa10/

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Abdallah Gomaa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdallah Gomaa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Abdallah Gomaa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdallah Gomaa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2013 yılında Enppi SC

30 Ocak 2014 yılında Union Berlin

30 Kasım 2014 yılında Enppi SC

26 Ocak 2017 yılında El Masry

30 Haziran 2017 yılında Enppi SC

16 Ağustos 2017 yılında Zamalek

Abdallah Gomaa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdallah Gomaa şuan Zamalek SC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Abdallah Gomaa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Enppi Club, 1.FC Union Berlin

Mısır takımında 23 numaralı formasıyla 14 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Mısır U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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