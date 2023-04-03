Abdallah Haroun Sarhan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdallah Haroun Sarhan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdallah Haroun Sarhan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abdallah Haroun Sarhan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abdallah Haroun Sarhan 24 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abdallah Haroun Sarhan Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Duhail SC Reserves futbol takımında oynamaktadır. Al-Duhail SC Reserves takımına - tarihinde katılmıştır. Abdallah Haroun Sarhan'nin Al-Duhail SC Reserves ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abdallah Haroun Sarhan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abdallah Haroun Sarhan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abdallah Haroun Sarhan şuan Al-Duhail SC Reserves takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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