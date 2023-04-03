Abdallah Haroun Sarhan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdallah Haroun Sarhan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Abdallah Haroun Sarhan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdallah Haroun Sarhan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.