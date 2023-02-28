Abdallah Magdy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdallah Magdy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdallah Magdy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdallah Magdy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdallah Magdy 22 Şubat 1997 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da عبد الله مجدي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdallah Magdy Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdallah Magdy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pyramids FC futbol takımında oynamaktadır. Pyramids FC takımına 10 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Abdallah Magdy'nin Pyramids FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Abdallah Magdy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdallah Magdy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdallah Magdy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdallah Magdy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında El Makasa

10 Eylül 2021 yılında Pyramids FC

Abdallah Magdy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdallah Magdy şuan Pyramids FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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