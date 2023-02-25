Abdallah Mostefaoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdallah Mostefaoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdallah Mostefaoui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdallah Mostefaoui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdallah Mostefaoui 11 Ağustos 1999 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdallah Mostefaoui Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RC Arbaa futbol takımında oynamaktadır. RC Arbaa takımına - tarihinde katılmıştır. Abdallah Mostefaoui'nin RC Arbaa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdallah Mostefaoui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdallah Mostefaoui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdallah Mostefaoui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdallah Mostefaoui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdallah Mostefaoui şuan RC Arbaa takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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